11:54, 10 мая 2026Мир

В России заявили об ухудшении условий в энергетике для Европы

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

У Евросоюза и Великобритании ухудшились варианты в сфере энергетики «в условиях худшего энергетического кризиса». Об этом, комментируя слова президента России Владимира Путина, на своей странице в соцсети Х написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Накануне, 9 мая, Путин заявил журналистам, что Россия и Китай достигли высокой степени договоренностей для существенного шага вперед в газовой и нефтяной сфере.

О каких готовящихся соглашениях идет речь, а также о возможных сроках их подписания, начала работ и реализации глава государства уточнить отказался. «Сейчас не буду говорить об этом, но, в принципе, мы в высокой степени находимся договоренностей», — сказал он.

Китайская сторона не комментировала последнее заявление Путина, однако ранее президент России неоднократно говорил о практически достигнутом соглашении по строительству газопровода «Сила Сибири-2». В Пекине в последние годы не вспоминают про этот проект как на официальном уровне, так и в государственных СМИ.

В декабре глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что «Сила Сибири-2» обязательно будет построена, причем досрочно. В сентябре он отмечал, что с Китаем по этому проекту достигнуты юридически обязывающие договоренности.

Между тем в апреле Bloomberg выяснил, что российские планы не предусматривают запуска маршрута как минимум до 2030 года, что следует из предполагаемых объемов поставок газа в Китай.

