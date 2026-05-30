22:16, 30 мая 2026

Мерца пристыдили после обвинения России в причастности к инциденту в Румынии

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы причастности России к инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии. Он отреагировал на слова политика на своей странице в социальной сети X.

«Крайне непопулярный в Берлине лжец, который делает то, что у него получается лучше всего, — выдумывает», — пристыдил Мерца журналист.

До этого Мерц бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту в Румынии. Он также отметил, что этот инцидент, по его мнению, подчеркивает необходимость ужесточения позиции НАТО на восточном фланге.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию

