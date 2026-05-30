22:31, 30 мая 2026

В США рассказали об испуге Зеленского из-за новых ударов возмездия России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francesco Fotia / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского напугало предупреждение России о новых ударах возмездия по территории страны. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он обратил внимание, что обычно украинский лидер самоуверен и заносчив, однако сейчас его поведение изменилось. «Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. (...) Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то», — отметил Дэвис.

По его словам, последние предупреждения России, включая заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, свидетельствуют о наступлении очень опасных времен для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине. Он сообщил, что противовоздушная оборона (ПВО) находится в полной боевой готовности, «насколько возможно, учитывая поставки».

До этого украинский лидер направил срочное письмо американскому президенту Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

