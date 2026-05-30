Бивол впервые после победы над Бетербиевым вышел на ринг и защитил титулы чемпиона мира

Боксер Дмитрий Бивол победил Эйферта и защитил титулы IBF и WBA

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол впервые после реванша с Артуром Бетербиевым провел титульный поединок. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Спортсмен вышел на ринг против немца Михаэля Эйферта в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» и одержал победу единогласным решением судей. Бой стал главным событием турнира RCC. Бивол защитил титулы IBF и WBA.

Эйферт был обязательным претендентом на пояс IBF, в его активе теперь 13 побед и два поражения. У 35-летнего россиянина 25 побед (12 нокаутом) и поражение только от Бетербиева в октябре 2024 года.

Ранее Бивол раскрыл причину, по которой представители его вида спорта получают гораздо больше бойцов смешанного стиля (ММА). По мнению спортсмена, разница в доходах связана с тем, что UFC является монополистом в ММА, а в боксе много организаций.