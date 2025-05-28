Бивол раскрыл причину разницы в доходах боксеров и бойцов ММА

Бивол: Боксеры получают больше бойцов ММА, так как в боксе нет монополиста

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл причину, по которой представители его вида спорта получают гораздо больше бойцов смешанного стиля (ММА). Об этом сообщает Forbes.

По мнению спортсмена, разница в доходах связана с тем, что UFC является монополистом в ММА. «В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций — WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксерам лучшие условия. Если будет одна, как UFC, заработки могут упасть», — подчеркнул Бивол.

8 апреля Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Таким образом он лишился статуса абсолютного чемпиона мира.

В феврале стали известны гонорары Бивола и Артура Бетербиева за бой-реванш. Оба боксера получили по 20 миллионов долларов.