Бивол лишился статуса абсолютного чемпиона мира по боксу

Боксер Бивол отказался от пояса WBC и лишился статуса абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе и лишился статуса абсолютного чемпиона мира. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

Сулейман заявил, что адвокаты спортсмена проинформировали WBC об отказе. Он уточнил, что новым обладателем пояса стал Дэвид Бенавидес, который ранее являлся временным чемпионом.

Ранее WBC назначил обязательного соперника для Бивола. Им стал Бенавидес. При этом сам Бивол настаивал на третьем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.