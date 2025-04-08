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09:49, 8 апреля 2025Спорт

Бивол лишился статуса абсолютного чемпиона мира по боксу

Боксер Бивол отказался от пояса WBC и лишился статуса абсолютного чемпиона мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе и лишился статуса абсолютного чемпиона мира. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

Сулейман заявил, что адвокаты спортсмена проинформировали WBC об отказе. Он уточнил, что новым обладателем пояса стал Дэвид Бенавидес, который ранее являлся временным чемпионом.

Ранее WBC назначил обязательного соперника для Бивола. Им стал Бенавидес. При этом сам Бивол настаивал на третьем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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