Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым

Бивол заявил, что хотел бы провести третий бой с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол на канале «Ушатайка» в Youtube прокомментировал возможность проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок. «Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно. Но важно понимать, что все не от меня зависит», — заявил Бивол.

Ранее о возможности проведения между боксерами третьего боя высказался депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. По мнению бывшего спортсмена, он не просто возможен, а напрашивается.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.