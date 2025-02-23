Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Жирона
Испания — Примера|25-й тур
Гавр
Сегодня
19:15 (Мск)
Тулуза
Франция — Лига 1|23-й тур
Бавария
Сегодня
19:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|23-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Леганес
Испания — Примера|25-й тур
16:35, 23 февраля 2025Спорт

Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым

Бивол заявил, что хотел бы провести третий бой с Бетербиевым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Бивол на канале «Ушатайка» в Youtube прокомментировал возможность проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок. «Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно. Но важно понимать, что все не от меня зависит», — заявил Бивол.

Ранее о возможности проведения между боксерами третьего боя высказался депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. По мнению бывшего спортсмена, он не просто возможен, а напрашивается.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший на Кубу самолет аварийно сел в российском регионе. Пассажиры слышали необычный звук со стороны двигателя. Что известно?

      Geely отказал россиянину в замене окна на новом авто за два миллиона

      В России отреагировали на встречу Трампа и Дуды

      Пассажир описал аварийную посадку самолета в Петербурге словами «двигатель слегка дымился»

      В Швейцарии назвали условие для отправки военных на Украину

      В МИД раскрыли сроки новых переговоров России и США

      В Грузии назвали ответственных за кризис на Украине

      Глава разведки Украины шуткой ответил на вопрос о возможном ударе 24 февраля

      Последствия взрыва на стройплощадке в Москве попали на видео

      В Польше рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше