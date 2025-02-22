Бивол отнял у Бетербиева звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

Бивол победил Бетербиева в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой-реванш из 12 раундов прошел в саудовском Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Для Бетербиева это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Изначально бой должен состояться на 25-тысячной Kingdom Arena. Однако организаторы решили перенести мероприятие на шеститысячную арену Venue Riyadh.

В первом поединке, который прошел 12 октября 2024 года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.