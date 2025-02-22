Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эвертон
2:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Локомотив
2:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лилль
2:1
Завершен
Монако
Франция — Лига 1|23-й тур
Астон Вилла
2:1
Завершен
Челси
Англия — Премьер-лига|26-й тур
Питтсбург Пингвинз
3:8
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
02:52, 23 февраля 2025Спорт

Бивол отнял у Бетербиева звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

Бивол победил Бетербиева в поединке-реванше за звание абсолютного чемпиона мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой-реванш из 12 раундов прошел в саудовском Эр-Рияде. Встреча завершилась со счетом 114:114, 116:112, 115:113. Для Бетербиева это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Изначально бой должен состояться на 25-тысячной Kingdom Arena. Однако организаторы решили перенести мероприятие на шеститысячную арену Venue Riyadh.

В первом поединке, который прошел 12 октября 2024 года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Президент Польши раскрыл подход Трампа к Украине

      Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

      Две категории россиян предупредили о повышенном риске кражи денег со счетов

      Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

      В Раде обратились с просьбой к госсекретарю США в связи с гибелью журналиста Лиры

      В Госдуме рассказали о некоторых льготах для пенсионеров

      Раненый российский боец 10 часов полз по полю под обстрелами ВСУ ради дочери

      Бивол отнял у Бетербиева звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

      Трамп обозначил сроки заключения сделки по завершению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше