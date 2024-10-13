Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе

Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе, победив Бивола

Российский боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Бетербиева. Бойцы провели все 12 раундов. До этого оба российских боксера не проигрывали ни одного боя на профессиональном ринге.

Ранее американский промоутер Боб Арум назвал гонорары Бетербиева и Бивола за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Оба спортсмена получат по 10 миллионов долларов. В эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов на бой, а также от проданных платных телетрансляций.