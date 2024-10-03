Названы гонорары Бивола и Бетербиева за бой за звание абсолютного чемпиона мира

Боксеры Бивол и Бетербиев заработают по 10 миллионов долларов за бой

Американский промоутер Боб Арум назвал гонорары российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Его слова приводит аккаунт Boxing Kingdom в соцсети X.

Оба спортсмена получат по 10 миллионов долларов. В эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов на бой, а также от проданных платных телетрансляций.

Для обоих россиян гонорар станет рекордным. Рекордной суммой Бивола в карьере за один бой была 5 миллионов долларов. Бетербиев не зарабатывал больше 2,1 миллиона.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.