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10:56, 3 октября 2024Спорт

Названы гонорары Бивола и Бетербиева за бой за звание абсолютного чемпиона мира

Боксеры Бивол и Бетербиев заработают по 10 миллионов долларов за бой

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Американский промоутер Боб Арум назвал гонорары российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Его слова приводит аккаунт Boxing Kingdom в соцсети X.

Оба спортсмена получат по 10 миллионов долларов. В эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов на бой, а также от проданных платных телетрансляций.

Для обоих россиян гонорар станет рекордным. Рекордной суммой Бивола в карьере за один бой была 5 миллионов долларов. Бетербиев не зарабатывал больше 2,1 миллиона.

Бивол и Бетербиев проведут бой 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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      Алексей Гусев
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