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15:17, 22 февраля 2025Спорт

Бой Бетербиева и Бивола перенесли

Бой боксеров Бетербиева и Бивола перенесли на другую арену
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Бой российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесли на другую арену. Об этом сообщает Sports Illustrated.

По информации источника, поединок должен был состояться на 25-тысячной Kingdom Arena, одного в итоге был перенесен на шеститысячную арену Venue Riyadh. Организаторы заявили, что сделали это для того, чтобы улучшить атмосферу вечера.

Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде и начнется ближе к полуночи по московскому времени.

12 октября 2024 года Бивол проиграл Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

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