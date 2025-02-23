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12:24, 23 февраля 2025Спорт

Валуев оценил вероятность третьего боя между Бетербиевым и Биволом

Валуев заявил, что стоит ждать третьего боя между Бетербиевым и Биволом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил вероятность третьего боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Sport24.

По мнению бывшего спортсмена, он не просто возможен, а напрашивается. «Мне понравился бой Бивола и Бетербиева! Победа Дмитрия абсолютно заслуженная. Именно поэтому я и ожидал реванша, потому что болел за Бивола», — заявил Валуев.

Ранее бой оценил украинский боксер Исмаил Силлах. «Мы стали свидетелями исторического противостояния», — заявил он.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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