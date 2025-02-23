Украинский боксер оценил победу Бивола над Бетербиевым

Украинский боксер Силлах о поединке Бивола с Бетербиевым: Классный бой

Украинский боксер Исмаил Силлах оценил победу россиянина Дмитрия Бивола над соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит Metaratings.

По мнению украинца, бой был классным. «И Дмитрий Бивол, и Артур Бетербиев очень крутые. Мы стали свидетелями исторического противостояния. Сегодня заслуженно победил Бивол, поэтому ждем третьего поединка, который расставит все точки», — заявил спортсмен.

Ранее бой прокомментировал Бивол. «Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, расслабленнее. Я очень хотел добыть эту победу», — заявил спортсмен.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением.