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09:14, 23 февраля 2025Спорт

Бивол прокомментировал победу над Бетербиевым

Дмитрий Бивол после победы над Артуром Бетербиевым заявил, что счастлив
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над соотечественником Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что счастлив. «Если быть честным, я проиграл первый бой. И, как будто бы, мне стало легче, проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, расслабленнее. Я очень хотел добыть эту победу», — заявил Бивол.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением.

В первом поединке, который прошел в октябре прошлого года, Бетербиев оказался сильнее Бивола. Бой также прошел в Эр-Рияде, победитель определился судейским решением.

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