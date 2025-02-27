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13:21, 27 февраля 2025Спорт

Назван следующий соперник Бивола

WBC назначил Бенавидеса следующим соперником Бивола
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дэвид Бенавидес

Дэвид Бенавидес. Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола. Об этом сообщается на сайте организации.

«Дмитрий Бивол должен провести следующий бой против Дэвида Бенавидеса», — говорится в заявлении WBC. Непобежденный американец имеет в активе 30 побед.

Ранее Бивол оценил возможность проведения третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Второй бой между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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