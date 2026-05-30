Зеленский сообщил о подготовке к важным переговорам

Зеленский без деталей сообщил о подготовке к важным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке Киева к важным переговорам. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что провел «специальное совещание» по дальнейшим действиям Киева. Как указал глава Украины, во время встречи обсуждались поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), двусторонние документы по производству и поставкам дронов, а также подготовка встреч в нескольких форматах.

«Готовимся к важным переговорам — пока без публичных деталей», — заявил украинский лидер.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты хотят помочь Украине защищаться и найдут способ обеспечить военные поставки Киеву.