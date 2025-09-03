Путин рассказал об удовлетворении от консенсуса по «Силе Сибири-2»

Путин заявил о найденном с Китаем консенсусе по теме газопровода «Сила Сибири-2»

Договоренности по теме газопровода «Сила Сибири-2» с китайской стороной будут реализованы на рыночных принципах, Москве и Пекину после долгой работы удалось найти консенсус по этой теме. Об этом журналистам рассказал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он опроверг мнение, что согласование документа приурочено к визиту в Китай, подчеркнув, что это результат долгих переговоров и обсуждений различных вариантов маршрутов.

Каких-либо деталей соглашения, о котором накануне российским журналистам в кулуарах впервые рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, назвавший его юридически обязывающим меморандумом, Путин приводить не стал. В том числе остаются неизвестными возможные сроки подписания самого контракта, а не меморандума, начала строительства, его завершения и тарифной политики.

В Китае официальные лица и журналисты проигнорировали меморандум, не было его описания в опубликованном на сайте Кремля сообщении о документах, подписанных в рамках официального визита Путина в Китай.

По словам Миллера, «Сила Сибири-2» станет самым дорогим газовым проектом в мире, а цены на газ для Китая окажутся ниже, чем для европейских потребителей. Тем не менее он признал, что вопросы стоимости Россия и Китай должны будут обсудить позднее.

В октябре 2022 года Путин говорил, что Россия вскоре начнет строительство газопровода «Сила Сибири-2» и его монгольского участка «Союз Восток». С того момента, как отмечали источники, основной проблемой оставались тарифные условия. Китайская сторона хотела получать газ по ценам, близким к внутрироссийским, и готова была ждать, пока Москва не согласится, потому что имеет альтернативных поставщиков.