FT: Китай требует от России поставок газа по «Силе Сибири-2» по сниженным ценам

Главной причиной затягивания переговоров между Россией и Китаем о поставках газа по «Силе Сибири-2» является желание Пекина приобретать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем российском рынке. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Китай не хочет идти на уступки в этом вопросе и не намерен переплачивать за будущие поставки природного газа из России по этому маршруту. Еще одной причиной затягивания переговоров является нежелание Пекина приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Планируемый Китаем импорт составляет малую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной примерно на 50 миллиардов кубометров. На этом фоне перспектива достижения итогового соглашения о поставках российского газа по «Силе Сибири-2» пока остается под вопросом.

Ранее, как писала FT, одной из главных тем переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай с 16 по 17 мая стал, помимо прочего, газ. По данным источников, стороны обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2».

До этого журнал Spiked рассказал о том, что перспектива союза России и Китая повергла Запад в панику. В материале отмечалось, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина вызвала у западных СМИ «невротический спазм».