На Западе заявили о панике из-за возможности союза России и Китая

Spiked: на Западе возникла паника из-за перспективы альянса России и Китая

Перспектива союза России и Китая повергла Запад в панику. Такое мнение приводится в статье журнала Spiked.

В материале отмечалось, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина вызвала у западных СМИ «невротический спазм».

В частности, заявили в статье, СМИ предвещали миру зловещее будущее в случае, если Россия и Китай создадут альянс. Например, передает Spiked слова коллег, в этом случае в мире может случиться «вторая холодная война».

«Многие из этих слишком эмоциональных комментариев неверно трактуют природу отношений [России и Китая]. Китайско-российский союз предвещает крах международного порядка, основанного на излюбленных Западом правилах», — отмечается в статье.

Ранее издание Sabah назвало возможный союз России и Китая кошмаром Запада. Создание российско-китайского альянса в материале охарактеризовали как зловещее будущее.

16 мая Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. В ходе встречи лидеры приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.