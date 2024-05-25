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13:37, 25 мая 2024Интернет и СМИ

Союз России и Китая назвали «кошмаром Запада»

Sabah: постоянно углубляющийся союз России и Китая стал «кошмаром Запада»

Фото: Thomas Peter / Reuters

Стратегия постоянного углубления российско-китайских отношений обеспокоила западные страны и стала для них «кошмаром». Об этом пишет издание Sabah.

«Защитники атлантической системы, построенной США и Европой, описывают стратегию постоянно углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — говорится в материале.

По мнению автора, США рассматривают любое сближение России и Китая как вопрос выживания. «Наш мир вступает в период, когда альянс Китая и России нарушит статус-кво, созданный США в Европе и Азии», — подчеркивается в публикации.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует об углублении сотрудничества Москвы и Пекина, что вызывает беспокойство у стран Запада на фоне конфликта на Украине.

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      Лина Пивоварова
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