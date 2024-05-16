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09:45, 16 мая 2024Мир

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о партнерстве

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Доме народных собраний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Отмечается, что документ занимает более 30 страниц. В заявлении обозначен особый характер российско-китайских отношений, их дальнейшие пути развития, а также отмечена ведущая роль Пекина и Москвы в формировании справедливого и демократического миропорядка.

Ранее Китай обвинили в снабжении Российской армии товарами двойного назначения. К подобным товарам относятся полупроводниковые чипы, навигационное оборудование, детали реактивных самолетов, шариковые подшипники и многое другое.

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      Виктория Кондратьева
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