Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о партнерстве

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении партнерства

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Доме народных собраний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Отмечается, что документ занимает более 30 страниц. В заявлении обозначен особый характер российско-китайских отношений, их дальнейшие пути развития, а также отмечена ведущая роль Пекина и Москвы в формировании справедливого и демократического миропорядка.

Ранее Китай обвинили в снабжении Российской армии товарами двойного назначения. К подобным товарам относятся полупроводниковые чипы, навигационное оборудование, детали реактивных самолетов, шариковые подшипники и многое другое.

