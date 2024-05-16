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08:39, 16 мая 2024Мир

Китай обвинили в экспорте необходимых для Российской армии товаров

Sky News: Китай якобы снабжает Российскую армию товарами двойного назначения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пекин не снабжает Москву оружием, однако якобы отправляет Российской армии огромное количество необходимых товаров «двойного назначения». В этом Китай обвинили в материале Sky News.

К подобным товарам относятся, например, полупроводниковые чипы, навигационное оборудование, детали реактивных самолетов, шариковые подшипники и многое другое. Уточняется, что они считаются товарами «двойного назначения», поскольку их можно импортировать в гражданских целях, что зачастую делает санкции менее эффективными в блокировании их прохода в Россию.

По данным американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), широкий спектр российского импорта, которые исследователи объединили под названием «ключевые военные товары», варьируется от электрооборудования, машин и транспортных средств до таких материалов, как железо, сталь, пластик и резина.

«В начале 2023 года Россия готовилась к украинскому контрнаступлению. Примерно в это же время резко возрос импорт так называемых "ключевых военных товаров". В марте 2023 года произошло и еще кое-что: председатель Си [Цзиньпин] совершил государственный визит в Россию», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Главы государств проведут переговоры в Доме народных собраний в узком и широком составе.

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      Виктория Кондратьева
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