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06:26, 16 мая 2024Мир

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине на переговоры с Си Цзиньпином

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине, сообщает ТАСС.

В здании на западной стороне площади Тяньаньмэнь пройдут российско-китайские переговоры в узком и широком составе.

Как отмечает агентство, перед началом переговоров прошла официальная церемония встречи. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил Путина на площади. Вместе они поприветствовали делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.

15 мая Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания.

Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин будет в Пекине, а 17 мая российский лидер посетит Харбин.

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      Сергей Грехов
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