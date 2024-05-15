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23:31, 15 мая 2024Мир

Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом, сообщает ТАСС. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания.

Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин будет в Пекине, где встретится с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая российский лидер посетит Харбин.

14 мая помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

В тот же день стало известно, что министр обороны России Андрей Белоусов и бывший глава ведомства Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече Путина с Си Цзиньпином. Ушаков подчеркивал, что эта часть переговоров между российской и китайской сторонами будет полностью закрытой.

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      Сергей Грехов
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