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18:29, 14 мая 2024Мир

Помощник Путина назвал темы переговоров президента с Си Цзиньпином

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ООН и БРИКС
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — рассказал Ушаков.

Визит президента России в Китай пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов и бывший глава ведомства Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече Путина с Си Цзиньпином. Ушаков подчеркнул, что переговоры между российской и китайской сторонами будут неформальными и полностью закрытыми.

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      Максим Габриелян
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