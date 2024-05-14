Помощник Путина назвал темы переговоров президента с Си Цзиньпином

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ООН и БРИКС

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС», — рассказал Ушаков.

Визит президента России в Китай пройдет с 16 по 17 мая. Это будет первая зарубежная поездка Путина после инаугурации.

Ранее стало известно, что кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов и бывший глава ведомства Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече Путина с Си Цзиньпином. Ушаков подчеркнул, что переговоры между российской и китайской сторонами будут неформальными и полностью закрытыми.