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17:42, 14 мая 2024Мир

Белоусов и Шойгу примут участие во встрече Путина с Си Цзиньпином

Ушаков: Белоусов и Шойгу будут присутствовать на встрече Путина с Си Цзиньпином

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов и бывший глава ведомства Сергей Шойгу будут присутствовать на неформальной встрече российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«На эту встречу, естественно, приглашен новый министр обороны Белоусов, который вместе с [главой МИД Сергеем] Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече вечером 16 мая. Также в продолжение своих контактов с китайскими коллегами мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности Шойгу, он должен быть в составе 1+4», — сообщил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что переговоры между российской и китайской сторонами будут неформальными и полностью закрытыми.

Ранее пресс-служба Кремля объявила даты визита Путина в Китай. Президент России посетит КНР по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая.

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      Дарья Устьянцева
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