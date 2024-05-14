Кремль объявил даты визиты Путина в Китай

Владимир Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Даты визита российского лидера объявила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров главы государств обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, планируется подписание их совместного заявления и ряда двусторонних документов. Программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В ходе поездки российский президент посетит Пекин и Харбин, где встретится с преподавателями и студентами местного политехнического университета, а также примет участие в открытии российско-китайских форумов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай.