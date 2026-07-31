Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды

В США 14-летний мальчик спас тонущего мужчину с помощью лассо

В штате Монтана, США, 14-летний Джори Томас спас мужчину из воды благодаря любви к родео. Об этом сообщает KTVQ.

Томас услышал крики о помощи, когда отдыхал с семьей на берегу реки. Четыре человека, плывшие на плоту и доске для гребли, врезались в опору моста и упали в воду. Трое из них смогли выбраться, а один мужчина продолжил дрейфовать вниз по течению.

Не задумываясь, мальчик бросился к тонущему с лассо в руках. По словам Томаса, течение было стремительным, но ему удалось заарканить мужчину с первой попытки. После он подтянул его к берегу и вытащил на сушу. «Бог поставил меня в нужное место. Он говорил мне: "Иди, ты справишься, я в тебя верю"», — заявил мальчик.

Томас рассказал, что не так давно стал учиться пользоваться лассо. По его словам, он и не думал, что когда-нибудь это спасет кому-то жизнь. «Я думал, что могу помогать только со скотом, а не с людьми. Но я рад, что был там и смог помочь», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в городе Детройт, США, 14-летняя Аамина Брэдли захлебнулась, спасая двоюродного брата. По словам отца, девочка умела плавать, однако течение в реке оказалось слишком сильным.

