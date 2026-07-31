Россиян предостерегли от покупки контрафактного моторного масла

Автоэксперт Архипов объяснил причину быстрого потемнения моторного масла

Риск приобрести контрафактное моторное масло есть всегда. Распознать фальсификат визуально почти нереально. Оттенок, аромат и густота жидкости на ощупь не дают достоверной информации, отметил в разговоре с «Российской газетой» руководитель сервисного направления компании «Рольф» Никита Архипов.

Оригинальный качественный состав бывает как светло-золотистым, так и довольно темным — конкретный вид зависит от типа основы и набора присадок. Но и кустарные производители давно освоили имитацию внешних признаков.

Неровная печать на этикетке или упаковке, расплывшиеся надписи, хлипкая крышка, отсутствие защитных колец, нарушенная мембрана, смазанная дата выпуска, следы вскрытия или расхождения с официальной упаковкой — все это сигнализирует о подделке.

Эксперт рекомендует обязательно сканировать маркировку, QR- или защитный код, если бренд дает такую возможность. Но и в этом случае нужно быть внимательным и проверять соответствие исключительно на официальном сайте производителя. «Самый надежный способ снизить риск — покупать масло у официальных дилеров, крупных сетей и проверенных поставщиков», — объясняет эксперт.

При подборе масла решающее значение имеет не бренд, а соответствие техническим требованиям автомобиля: нужная вязкость, класс качества и рекомендации производителя. Жидкость с неподходящими спецификациями может хуже защищать мотор, даже если она очень дорогая и оригинальная.

Если уровень масла упал ниже критической отметки, а нужного нет, в экстренном случае возможен долив совместимого продукта. Но при первой же возможности нужно сменить и жидкость, и фильтр.

Стремительное потемнение состава после замены не всегда указывает на низкое качество: качественное масло содержит моющие присадки, которые захватывают загрязнения и частицы нагара и удерживают их.

Даже при редких поездках смазочный материал стареет: он взаимодействует с влагой, кислородом, испытывает температурные скачки и со временем утрачивает первоначальные свойства. Поэтому замену принято производить не реже одного раза в год вне зависимости от пробега.

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