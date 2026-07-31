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13:27, 31 июля 2026 (обновлено: 13:43, 31 июля 2026)Авто

Назван самый аварийный день у российских водителей

Эксперт Демидов: Выходные и понедельник стали самыми безопасными днями на дорогах России
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самым аварийным днем для водителей в России оказалась пятница, заявил агентству «Прайм» вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов. Он объяснил это накопившейся усталостью и желанием быстрее начать отдых.

По информации компании, в 2026 году число аварий по договорам добровольного (каско) и обязательного (ОСАГО) автострахования в последний рабочий день на 15 процентов превысило средний показатель за неделю. Чаще всего в пятницу происходят столкновения машин. Кроме того, на 4 процента увеличивается число наездов на стоящий транспорт.

Чуть спокойнее оказался вторник. Число попутных и встречных столкновений в этот день увеличивается на 11 процентов. Также статистика фиксирует в этот день недели рост повреждений на парковках, ударов от летящих предметов и наездов на пешеходов.

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Тройку антилидеров замкнула среда. Вероятность дорожных происшествий в этот день выше на 6 процентов. Большая часть страховых выплат за происшествия по средам касается столкновений с припаркованными автомобилями. Таких обращений поступает на 17 процентов больше обычного.

Самыми спокойными эксперт назвал выходные и понедельник. Абсолютным лидером по безопасности названо воскресенье, когда столкновений регистрируется на 30 процентов меньше среднего уровня. В субботу аварийность падает на 8 процентов. Риск попасть в серьезную аварию в понедельник на 5 процентов ниже, хотя число мелких инцидентов с припаркованными машинами остается высоким, отметил Демидов.

«Сниженная аварийность по выходным связана прежде всего с меньшим трафиком, а не с тем, что водители становятся внимательнее», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам назвали искажающие показания алкотестера продукты. К ним относятся конфеты с алкоголем и перезревшие плоды. Особенно быстро этиловый спирт образуется в бананах. Водителям также не рекомендовано употребление кваса, кефира, безалкогольного пива, а также чайного гриба и комбучи.

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