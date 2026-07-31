Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними

Thairath: Задержанные похитители брата и сестры из России признались в расправе над ними

Задержанные похитители брата и сестры из России в Таиланде признались в расправе над ними. Об этом сообщает газета Thairath.

43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, также известные как Понг и Тхонг, арестованы. Они заявили полиции, что расправились с 22-летней Дианой и 17-летним Романом из Тюмени.

Понг признался, что выстрелил в брата, а сестру забил. Мотивом они назвали кражу мотоцикла. При этом преступник уверял правоохранителей, что не насиловал россиян. Также сообщается, что арестованные показали место, где закопали жертв. В настоящее время туда направляются следователи и криминалисты.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю.