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14:09, 31 июля 2026 (обновлено: 14:11, 31 июля 2026)Бывший СССР

В ВСУ объяснили взрывы в черте города на Западной Украине действиями властей

В ВС ВСУ объяснили взрывы в Хмельницком подрывом старых боеприпасов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Yushkov / Shutterstock / Fotodom

Взрывы в городской черте Хмельницкого на Западной Украине объяснили подрывом старых боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Соняшник» (Подсолнечник), который ведут бойцы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Предварительно, на сегодня в городе Хмельницкий планировали подрыв старых боеприпасов», — говорится в сообщении. По словам одного из авторов канала, он общался со взрывотехниками, которые должны были заниматься подрывом боеприпасов.

Кроме того, планы о проведении таких работ за несколько часов до этого анонсировал глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Тюрин. Однако он сообщал, что взрывы должны пройти в Староконстантиновской общине.

Как сообщило издание «Страна.ua», в результате взрывов были выбиты окна жилых домов. В здания прилетели осколки.

Взрывы в Хмельницком произошли 31 июля. По словам Тюрина, в ходе происшествия никто не пострадал.

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