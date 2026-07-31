В ВСУ объяснили взрывы в черте города на Западной Украине действиями властей

В ВС ВСУ объяснили взрывы в Хмельницком подрывом старых боеприпасов

Взрывы в городской черте Хмельницкого на Западной Украине объяснили подрывом старых боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Соняшник» (Подсолнечник), который ведут бойцы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Предварительно, на сегодня в городе Хмельницкий планировали подрыв старых боеприпасов», — говорится в сообщении. По словам одного из авторов канала, он общался со взрывотехниками, которые должны были заниматься подрывом боеприпасов.

Кроме того, планы о проведении таких работ за несколько часов до этого анонсировал глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Тюрин. Однако он сообщал, что взрывы должны пройти в Староконстантиновской общине.

Как сообщило издание «Страна.ua», в результате взрывов были выбиты окна жилых домов. В здания прилетели осколки.

Взрывы в Хмельницком произошли 31 июля. По словам Тюрина, в ходе происшествия никто не пострадал.