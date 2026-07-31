Годами насиловавший детей россиянин выдавал себя за 16-летнего

Снимавший порно с детьми житель Ленобласти искал жертв через «Дайвинчик»

Житель Ленинградской области, которого задержали за изнасилование детей, притворялся 16-летним парнем в чате знакомств «Дайвинчик» и изготавливал порно со школьницами. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, интимные фотографии и видео мужчина выманивал в переписке, а иногда — встречался с девочками лично. Всю отснятую запрещенку он использовал для изготовления порно. Всего известно о 17 эпизодах его преступлений. В частности, мужчина обвиняется в развратных и насильственных действиях сексуального характера. Суд отправил его под стражу.

Ранее сообщалось, что интимные материалы фигурант хранил на своем телефоне.

