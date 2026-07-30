Уже пятый день тайские полицейские и волонтеры пытаются найти молодых россиян, загадочно пропавших на популярном у туристов курорте Таиланда — Паттайе. Брат и сестра уехали из дома на мотоцикле, и больше их никто не видел. Позже транспортное средство нашли разобранным и закопанным в землю в лесу рядом со старым кладбищем. Стражи правопорядка заподозрили, что россиян мог похитить мужчина, недавно вышедший из тюрьмы. Он уже задержан, как и еще трое подозреваемых. Подробности о ходе расследования — в материале «Ленты.ру».
Мать молодых людей получила странное сообщение после их исчезновения
Ранним утром 26 июля на телефон Зарины — матери 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, — находившейся в столице Таиланда Бангкоке, пришло сообщение с непонятным содержанием. В нем было лишь одно слово: Urgent! («Срочно!») Женщина всерьез забеспокоилась, ведь ее дети были в другом городе — Паттайе. Она попыталась связаться с Дианой и Романом, но безуспешно. Россиянке пришлось обратиться в полицию.
Правоохранители оперативно нашли записи с камер видеонаблюдения, и выяснили, что молодые люди уехали из дома на мотоцикле в неизвестном направлении примерно в четыре утра по местному времени. Кроме того, полицейские смогли определить последнюю геолокацию телефонов пропавших — она была зафиксирована в 200 метрах от их дома.
Мать также рассказала, что незадолго до исчезновения ее дочь заметила в своем iPhone неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания ее местоположения
На записи с камер попали двое неизвестных мужчин
Еще одна деталь, которая навела полицейских на мысль о возможном похищении брата и сестры Назимовых, — двое неизвестных мужчин, которые сопровождали их в районе трассы 7. Они также оказались на записях с камер видеонаблюдения.
По словам местных жителей, эта дорога имеет печальную репутацию — именно по ней жертв торговли людьми вывозят в мошеннические центры Мьянмы и Камбоджи.
Мотоцикл россиян нашли разобранным и закопанным в землю
Через несколько дней поисков у полицейских появилась важная улика — черно-серый мотоцикл Honda ADV с номером 6379, на котором в последний раз видели Диану и Романа. Транспортное средство было разобрано и закопано в землю в разных местах в лесу рядом со старым кладбищем в районе Хуай Яй. В первой яме правоохранители обнаружили амортизаторы, колеса, двигатель и обтекатели, а примерно в 100 метрах от нее — раму, сиденье, руль и другие детали кузова. Криминалисты забрали запчасти для проведения экспертизы.
Место, где были закопаны улики, показал полицейским местный житель, который также сообщил, что накануне вечером видел там четырех мужчин с лопатами. К моменту приезда стражей правопорядка они успели скрыться.
Предполагаемым похитителем оказался опасный рецидивист
В ходе следствия полицейские смогли установить личность подозреваемого в похищении россиян — им оказался Тхан Кыттхонг, известный также как Понг. В июне его освободили из тюрьмы. У мужчины было бурное криминальное прошлое — в 2010 году его арестовали по обвинению в похищении несовершеннолетнего, в 2016-м и 2018-м — за хранение огнестрельного оружия. Второго злоумышленника звали Тонг.
29 июля дом Тонга окружил спецназ. Волонтеров, которые занимались поисками Дианы и Романа, с помощью громкоговорителя попросили срочно покинуть соседний лесной массив. Однако арестовать предполагаемого похитителя и его напарника не удалось — их в доме не оказалось. К полицейским вышла сестра Тонга — 55-летняя Кондин Малинин, женщину отправили на допрос.
По ее словам, брат не возвращался домой уже несколько дней. В последний раз она видела его 26 июля, когда он приехал с Понгом на красном мотоцикле Honda Scoopy около 10 утра. Мужчины были все в грязи и сказали ей, что ловили рыбу возле храма Ват Янсангварарам. Понг был одет как полицейский, представился офицером и положил пистолет на мотоцикл
Женщина была шокирована, когда узнала, что имя ее брата фигурировало в деле о похищении россиян. Она также призналась, что переживала по этому поводу и выражала сочувствие семье пропавших.
Тетя второго подозреваемого — Понга — в свою очередь отметила, что он часто прибегал к насилию. Его отец в детстве жестко над ним издевался: связывал руки, обливал водой и бил током с помощью проводов.
На следующий день, 30 июля, сотрудники туристической полиции задержали сообщников Тонга и Понга, которые помогли им скрыться и спрятать улики. Их имена — Панг и Сыа Хой. Полицейские предполагают, что именно они закопали детали мотоцикла в лесу. Задержанные отвергли все обвинения. Позже в этот же день попался и сам Понг. Его увезли в отделение на допрос.
Зону поисков пропавших молодых людей расширили
Тем временем поиски Дианы и Романа продолжаются. Зона была расширена на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип. К операции подключили служебных собак. Кроме того, специалисты проверяют заброшенные здания, пустыри и лесные участки. Всего в поисках задействовано более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что дипломаты взаимодействуют с матерью пропавших и местными властями.
Родные надеются снова увидеть Диану и Романа
Мать пропавших брата и сестры Назимовых призналась, что первые за эти дни почувствовала надежду снова увидеть своих детей. Она назвала Диану и Романа спокойными и неконфликтными людьми, у которых не было проблем с окружающими.
Мы с Дианой очень близки, у нас отношения скорее как у лучших подруг. Она всегда делилась со мной тем, что происходит в ее жизни. Поэтому я уверена, что у нее не было конфликтов, угроз или людей, которых она боялась