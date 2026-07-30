Брат и сестра из России исчезли в Таиланде. Их мотоцикл нашли закопанным в землю, а матери пришло таинственное сообщение

В Таиланде задержали четырех подозреваемых по делу об исчезновении россиян

Уже пятый день тайские полицейские и волонтеры пытаются найти молодых россиян, загадочно пропавших на популярном у туристов курорте Таиланда — Паттайе. Брат и сестра уехали из дома на мотоцикле, и больше их никто не видел. Позже транспортное средство нашли разобранным и закопанным в землю в лесу рядом со старым кладбищем. Стражи правопорядка заподозрили, что россиян мог похитить мужчина, недавно вышедший из тюрьмы. Он уже задержан, как и еще трое подозреваемых. Подробности о ходе расследования — в материале «Ленты.ру».

Мать молодых людей получила странное сообщение после их исчезновения

Ранним утром 26 июля на телефон Зарины — матери 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, — находившейся в столице Таиланда Бангкоке, пришло сообщение с непонятным содержанием. В нем было лишь одно слово: Urgent! («Срочно!») Женщина всерьез забеспокоилась, ведь ее дети были в другом городе — Паттайе. Она попыталась связаться с Дианой и Романом, но безуспешно. Россиянке пришлось обратиться в полицию.

Мать Дианы и Романа назвала их спокойными и неконфликтными молодыми людьми Фото: Thai police

Правоохранители оперативно нашли записи с камер видеонаблюдения, и выяснили, что молодые люди уехали из дома на мотоцикле в неизвестном направлении примерно в четыре утра по местному времени. Кроме того, полицейские смогли определить последнюю геолокацию телефонов пропавших — она была зафиксирована в 200 метрах от их дома.

Мать также рассказала, что незадолго до исчезновения ее дочь заметила в своем iPhone неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания ее местоположения

На записи с камер попали двое неизвестных мужчин

Еще одна деталь, которая навела полицейских на мысль о возможном похищении брата и сестры Назимовых, — двое неизвестных мужчин, которые сопровождали их в районе трассы 7. Они также оказались на записях с камер видеонаблюдения.

По словам местных жителей, эта дорога имеет печальную репутацию — именно по ней жертв торговли людьми вывозят в мошеннические центры Мьянмы и Камбоджи.

На записях с камер видеонаблюдения Диану и Романа сопровождают двое мужчин Скриншот: TV Channel 3

Мотоцикл россиян нашли разобранным и закопанным в землю

Через несколько дней поисков у полицейских появилась важная улика — черно-серый мотоцикл Honda ADV с номером 6379, на котором в последний раз видели Диану и Романа. Транспортное средство было разобрано и закопано в землю в разных местах в лесу рядом со старым кладбищем в районе Хуай Яй. В первой яме правоохранители обнаружили амортизаторы, колеса, двигатель и обтекатели, а примерно в 100 метрах от нее — раму, сиденье, руль и другие детали кузова. Криминалисты забрали запчасти для проведения экспертизы.

Мотоцикл россиян нашли в разобранном виде, запчасти закопали в двух ямах на расстоянии примерно 100 метров друг от друга Кадр: The Pattaya News Thailand / Youtube

Место, где были закопаны улики, показал полицейским местный житель, который также сообщил, что накануне вечером видел там четырех мужчин с лопатами. К моменту приезда стражей правопорядка они успели скрыться.

Предполагаемым похитителем оказался опасный рецидивист

В ходе следствия полицейские смогли установить личность подозреваемого в похищении россиян — им оказался Тхан Кыттхонг, известный также как Понг. В июне его освободили из тюрьмы. У мужчины было бурное криминальное прошлое — в 2010 году его арестовали по обвинению в похищении несовершеннолетнего, в 2016-м и 2018-м — за хранение огнестрельного оружия. Второго злоумышленника звали Тонг.

Тайский спецназ приехал в дом одного из предполагаемых похитителей россиян, но злоумышленника там не оказалось Кадр: The Pattaya News Thailand / Youtube

29 июля дом Тонга окружил спецназ. Волонтеров, которые занимались поисками Дианы и Романа, с помощью громкоговорителя попросили срочно покинуть соседний лесной массив. Однако арестовать предполагаемого похитителя и его напарника не удалось — их в доме не оказалось. К полицейским вышла сестра Тонга — 55-летняя Кондин Малинин, женщину отправили на допрос.

По ее словам, брат не возвращался домой уже несколько дней. В последний раз она видела его 26 июля, когда он приехал с Понгом на красном мотоцикле Honda Scoopy около 10 утра. Мужчины были все в грязи и сказали ей, что ловили рыбу возле храма Ват Янсангварарам. Понг был одет как полицейский, представился офицером и положил пистолет на мотоцикл

Женщина была шокирована, когда узнала, что имя ее брата фигурировало в деле о похищении россиян. Она также призналась, что переживала по этому поводу и выражала сочувствие семье пропавших.

Тетя второго подозреваемого — Понга — в свою очередь отметила, что он часто прибегал к насилию. Его отец в детстве жестко над ним издевался: связывал руки, обливал водой и бил током с помощью проводов.

На следующий день, 30 июля, сотрудники туристической полиции задержали сообщников Тонга и Понга, которые помогли им скрыться и спрятать улики. Их имена — Панг и Сыа Хой. Полицейские предполагают, что именно они закопали детали мотоцикла в лесу. Задержанные отвергли все обвинения. Позже в этот же день попался и сам Понг. Его увезли в отделение на допрос.

Зону поисков пропавших молодых людей расширили

Тем временем поиски Дианы и Романа продолжаются. Зона была расширена на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип. К операции подключили служебных собак. Кроме того, специалисты проверяют заброшенные здания, пустыри и лесные участки. Всего в поисках задействовано более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.

Задержанные сообщники предполагаемых похитителей помогали им избавляться от улик Кадр: The Pattaya News Thailand / Youtube

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что дипломаты взаимодействуют с матерью пропавших и местными властями.

Родные надеются снова увидеть Диану и Романа

Мать пропавших брата и сестры Назимовых призналась, что первые за эти дни почувствовала надежду снова увидеть своих детей. Она назвала Диану и Романа спокойными и неконфликтными людьми, у которых не было проблем с окружающими.