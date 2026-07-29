Похититель юных россиян в Таиланде был арестован за кражу ребенка

Стала известна личность похитителя двух юных россиян в Таиланде — мужчина был арестован за кражу несовершеннолетнего ребенка и хранение оружия. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что подозреваемым в похищении 22-летней Дианы и 17-летнего Романа оказался рецедивист Тхану (Понга) Кэрдтхонг. В настоящее время его дом окружен тайским спецназом. Волонтеров, занимающихся поисками брата и сестры, призвали покинуть лесной массив.

Также внимательно обследуют место, где был закопан мопед, в надежде найти дополнительные улики.

Брат и сестра пропали без вести в Таиланде 26 июля. Они заподозрили слежку за собой через телефон. Позже их мопед нашли разобранным и закопанным в землю.