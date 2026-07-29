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Силовые структуры
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16:10, 29 июля 2026 (обновлено: 16:24, 29 июля 2026)Силовые структуры

PR-менеджера российского блогера-миллионника экстрадируют из ОАЭ за аферы

ОАЭ экстрадируют в Россию обвиняемую в аферах Карапетян
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сетевое издание rt.com

Обвиняемая в мошенничестве Лусик Карапетян, работавшая PR-менеджером у блогера-миллионника Хизри Запирова, экстрадируется в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Карапетян заочно арестована в России. Запрос о выдаче был направлен в связи с ее задержанием на территории ОАЭ.

По версии следствия, в составе организованной группы Карапетян с декабря 2020 по апрель 2021 года похитила у граждан 85 тысяч рублей. Она публиковала в соцсетях фото с атрибутами роскошной жизни и рекламировала инвестиционные услуги с обещанием высокой доходности. На уловку попались несколько человек.

В 2023 году Запирова и его помощника приговорили к четырем годам колонии. Директор блогера получила 3,5 года. Сообщалось, что блогер со своей командой создали финансовую пирамиду на спортивных ставках. Людям предлагали делать ставки и получать прибыль. Однако выводить деньги они не могли. Сначала мошенники просили оплатить процент для вывода средств, а потом добавляли обманутых в черный список. Запиров вышел из колонии в июле 2025 года. Потом его задержали в Дубае.

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