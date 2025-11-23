Задержание популярного российского блогера в Дубае объяснили

Блогер Запиров заявил, что его задержали в ОАЭ за съемку без согласия

Популярный российский блогер Хиза (настоящее имя — Хизри Запиров) объяснил свое задержаение в Дубае. Его слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

По словам инфлюэнсера, причиной его задержания в ОАЭ стало видео, на котором он дарит знакомой сумку бренда Versace. Запиров объяснил, что во время съемок в кадр попала другая девушка. После того, как блогер опубликовал видео, последняя подверглась критике. При этом собеседник издания не уточнил, за что именно критиковали неизвестную ему девушку.

Запиров добавил, что после этого она обратилась в полицию и обвинила блогера в том, что он снимал без ее согласия. «Это здесь статья, уголовная ответственность. Пока не знаю, чем все закончится. Завтра поеду в отдел вместе с юристом — надеюсь вернуть свой телефон и решить вопрос по примирению сторон. Полагаю, что она назовет сумму и попросит удалить видео», — заявил инфлюэнсер.

Он подчеркнул, что в случае, если дело не закроют, то ему придется остаться в ОАЭ минимум на полгода.

Ранее стало известно, что Хизу задержали в аэропорту Дубая. Блогер рассказал, что у него изъяли телефон и объявили, что он не может покидать страну. Официального подтверждения этой информации нет.