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03:38, 8 июня 2026Мир

Раскрыта реакция Нетаньяху на просьбу Трампа отложить ответные удары по Ирану

Axios: Нетаньяху согласился отложить ответные удары по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа отложить ответные меры на удары Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что изначально Нетаньяху не хотел соглашаться на это, однако позднее решил предоставить Соединенным Штатам дополнительное время для того, чтобы Вашингтон мог достигнуть договоренностей с Исламской Республикой.

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Вашингтона с Ираном.

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