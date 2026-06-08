Трамп заявил об отсутствии выбора у Нетаньяху

Трамп заявил, что Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Вашингтона с Ираном. Об этом он высказался в интервью газете The Financial Times.

Трамп подчеркнул, что у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как согласиться на сделку США и Ирана.

«Я принимаю все решения. Он [Нетаньяху] не принимает решений», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами. По его словам, «дела идут очень хорошо».