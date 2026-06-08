Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 8 июня 2026Мир

Трамп заявил об отсутствии выбора у Нетаньяху

Трамп заявил, что Нетаньяху придется принять сделку США и Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Вашингтона с Ираном. Об этом он высказался в интервью газете The Financial Times.

Трамп подчеркнул, что у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как согласиться на сделку США и Ирана.

«Я принимаю все решения. Он [Нетаньяху] не принимает решений», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами. По его словам, «дела идут очень хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран должен гореть!». В Израиле пригрозили Ирану возмездием за удар, но Трамп запретил отвечать

    Иран заявил о готовности предложить России роль посредника в переговорах

    Девушка высмеяла парня за досадную оплошность во внешнем виде и поплатилась за это

    В Европе рассказали о страшном разоблачении Зеленского

    Отец Маска нелицеприятно охарактеризовал поддерживающих Украину политиков из США и Европы

    Запад призвали обратить внимание на обращение Путина к военным

    В США указали Зеленскому на ошибку в обращении к Путину

    Незнакомец в полночь разрезал ножом палатку и похитил двух туристок

    Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows

    Трамп заявил об отсутствии выбора у Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok