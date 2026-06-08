Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю

Журналистка Дорнбос: Трамп после атаки Ирана по Израилю заявил, что дела идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами. Его слова привела журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос в социальной сети Х.

По словам журналистки, Трамп выступил с заявлением, что «дела идут очень хорошо». Об этом она сообщила по итогам разговора с американским лидером.

«Он [Трамп] сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: "дела идут очень хорошо"», — написала Дорнбос.

Ранее Трамп сообщил, что готов провести переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если в этом будет заинтересована иранская сторона. «Я бы это сделал, если бы он захотел», — сказал он.