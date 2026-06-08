«Евротройка» после встречи с Зеленским сделала заявление о поставках оружия

Британия, Франция и ФРГ объявили о намерении производить для Киева дальнобойное оружие

Великобритания, Франция и Германия решились совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Речь также идет о создании систем противовоздушной обороны (ПВО), следует из общего заявления, опубликованного по итогам встречи лидеров «евротройки» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как говорится в документе, главы государств увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».

Североатлантический альянс может перенять опыт Киева в ведении боевых действий, отмечается в пресс-релизе.

«Они [лидеры Е3 и Зеленский] также обсудили, <...> как расширить долгосрочное промышленное сотрудничество с Украиной для укрепления собственной обороны Европы», — указано в тексте заявления.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились на Даунинг-стрит и обсудили возможные меры поддержки Украины. Когда переговоры начались, журналисты обратили внимание на то, что украинский президент приехал туда почти через час. Сначала европейские политики собрались в формате Е3 без него.