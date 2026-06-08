Пропавшую в Таиланде россиянку нашли в больнице на Пхукете

Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете

Проживавшую в Таиланде 25-летнюю россиянку Шанти Боровских, которая ранее считалась пропавшей, нашли в больнице на Пхукете. Об этом сообщили в туристической полиции, передает ТАСС.

«Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Уточняется, что у нее диагностированы легкие травмы, полученные при невыясненных обстоятельствах. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Боровских пропала в таиландском городе Паттайя после неудачных попыток найти работу. Предполагалось, что она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянме.