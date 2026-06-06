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15:53, 6 июня 2026Путешествия

Россиянка пропала в азиатской стране после неудачных попыток найти работу

25-летняя россиянка пропала в Таиланде после неудачных попыток найти работу
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Паттайя

Паттайя . Фото: Sung Shin / Unsplash

25-летняя Шанти Боровских пропала в таиландском городе Паттайя после неудачных попыток найти работу. Об этом ТАСС сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева, проживающая в Таиланде.

По словам Шерстобоевой, к ней обратились близкие Боровских. По их словам, девушка прилетела в Таиланд в ноябре 2025 года. 1 июня она перестала выходить на связь. Волонтер проверила комнату, которую снимала женщина, но ее там не оказалась. Мать собиралась купить Боровских билет в Москву на 8 июня, но та не хотела уезжать.

«Фактически оставшись без средств к существованию, она активно искала работу, в связи с чем есть предположения, что она могла попасть в один из центров онлайн-мошенничества в Мьянме», — добавила волонтер.

Ранее сообщалось, что россиянку Марию Таякину, которая пропала два года назад в Мексике, нашли и уговорили вернуться домой. Перед возвращением ей оказали медицинскую помощь, предоставили временное жилье и вручили подготовленные документы.

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