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10:28, 6 июня 2026Путешествия

Пропавшую два года назад в Мексике россиянку уговорили вернуться домой

Пропавшая два года назад в Мексике россиянка Таякина вернется в Санкт-Петербург
Мария Винар

Фото: anna.ro / Shutterstock / Fotodom

Россиянку Марию Таякину, которая пропала два года назад в Мексике, нашли и уговорили вернуться домой. Об этом сообщает ТАСС.

Заведующий консульским отделом диппредставительства Яков Федоров рассказал, что в 2024 году сотрудники посольства России в Мексике взяли под контроль дело россиянки после обращения ее матери об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, штат Южная Нижняя Калифорния, США. После успешных поисков ей помогли с питанием и предложили вернуться в Санкт-Петербург, но она отказалась.

По словам консула, в течение двух лет посольство при поддержке общественных организаций, а также мексиканских правоохранительных и миграционных органов обеспечивало защиту Таякиной. Спустя два года россиянка согласилась вернуться на родину.

Перед возвращением ей оказали медицинскую помощь, предоставили временное жилье и вручили подготовленные документы. 7 июня Таякина должна прибыть в Санкт-Петербург, где ее ждет семья и сын.

Ранее сообщалось, что власти Мексики отказались возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову. Девушка с 2023 года жила в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико, а в 2024 году пропала без вести. Позже ее обнаружили в Тихуане и передали под опеку госорганов.

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