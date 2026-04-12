Мексика отказалась возвращать 17-летнюю россиянку

В посольстве России заявили об отказе Мексики возвращать 17-летнюю россиянку

Власти Мексики отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Романова с 2023 года жила в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико, а в 2024 году пропала без вести. Позже ее обнаружили в Тихуане и передали под опеку госорганов.

«Все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», — сказал Федоров.

По словам дипломата, Кристина находится в специализированном учреждении генпрокуратуры Мексики по делам семьи и детей. Российское посольство занимается этим делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину. При этом сама несовершеннолетняя просила содействия в репатриации.

Федоров отметил, что после долгих требований консульским работникам удалось встретиться с Кристиной четыре раза летом 2025 года. Он подчеркнул, что действия мексиканских властей могут расцениваться как нарушение международных процедур, а удержание в учреждении лица, которое не является задержанным или осужденным, безосновательно юридически.

