Россиянка описала общественный транспорт в Мексике фразой «все скрипит, гремит и пахнет»

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местный общественный транспорт фразой «все вокруг скрипит, гремит и пахнет». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации решила проехаться на автобусе в городе Гомес-Паласио. Некоторое время пришлось ждать транспорт на остановке: табло со временем прибытия там не оказалось. Потом появился автобус с открытыми дверьми и железными сиденьями. Проезд стоил 13 песо (58 рублей).

«Все вокруг скрипит, гремит и пахнет… ну как бы это сказать… тертым железом. Но запах железа — это только начало. Потому что, как я уже сказала, двери у автобуса открыты. И окна, кстати, тоже. Поэтому, пока мы ехали, в салон залетело примерно сто двадцать разных ароматов мексиканской жизни», — отметила россиянка.

Из-за того что водитель слишком резко поехал, автор упала и ударилась коленом. При этом мексиканцев такой вид транспорта не пугает, они им активно пользуются, добавила Ершова.

