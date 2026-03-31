Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 31 марта 2026

Россиянка описала общественный транспорт в Мексике фразой «все скрипит, гремит и пахнет»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Gustavo Graf Maldonado / Reuters

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местный общественный транспорт фразой «все вокруг скрипит, гремит и пахнет». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации решила проехаться на автобусе в городе Гомес-Паласио. Некоторое время пришлось ждать транспорт на остановке: табло со временем прибытия там не оказалось. Потом появился автобус с открытыми дверьми и железными сиденьями. Проезд стоил 13 песо (58 рублей).

«Все вокруг скрипит, гремит и пахнет… ну как бы это сказать… тертым железом. Но запах железа — это только начало. Потому что, как я уже сказала, двери у автобуса открыты. И окна, кстати, тоже. Поэтому, пока мы ехали, в салон залетело примерно сто двадцать разных ароматов мексиканской жизни», — отметила россиянка.

Из-за того что водитель слишком резко поехал, автор упала и ударилась коленом. При этом мексиканцев такой вид транспорта не пугает, они им активно пользуются, добавила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканок фразой «русским мужчинам точно понравится». По ее словам, у жительниц этой латиноамериканской страны темные волосы, загорелая кожа, выразительные глаза и пышные формы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok