Военкоры сообщили о сбитии ВС РФ переданного Украине шведского самолета-разведчика

Стало известно, что российский Су-57 сбил самолет-разведчик ВСУ Saab 340

Российский истребитель Су-57 сбил переданный Украине шведский самолет дальней радиоразведки Saab 340. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Швеция поставляла Украине всего два таких самолета», — говорится в посте.

Отмечается, что официальных подтверждений потери одного из них пока нет. Однако авторы публикации со ссылкой на греческие СМИ утверждают, что переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) шведский самолет был сбит над восточной Украиной с помощью дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М.

Ранее сообщалось, что шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C (ASC-890) можно заглушить из-за уязвимости в системе обмена данными. Военный обозреватель Александр Хоффманн заявлял, что возможности шведского самолета сильно переоценены. Установленный на ACS-890 радар Erieye имеет «слепые зоны», а система обмена данными недостаточно защищена.