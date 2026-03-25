Россиянка описала жительниц Мексики фразой «русским мужчинам точно понравится»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных женщин фразой «русским мужчинам точно понравится». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что у мексиканок темные волосы, загорелая кожа, выразительные глаза и пышные формы. «В России такой тип внешности обычно считают очень темпераментным и южным. И здесь этого типа внешности действительно много», — добавила она.

Ершова также подчеркнула, что многие жительницы этой латиноамериканской страны выглядят так, будто вышли из другой эпохи. Они носят пышные, тяжелые, многослойные, расшитые узорами юбки и блузы с вышивкой невероятных цветов.

«И самое интересное — это не костюм для туристов. Это просто их обычная одежда. Они в этом живут, ходят по рынкам, сидят на тротуарах, продают фрукты, шьют одежду детям», — поразилась путешественница.

Россиянка сделала вывод, что мода в Мексике пошла по своему собственному пути. «Гуляя по мексиканским улицам и наблюдая за яркими женщинами в пышных юбках, я понимаю одну простую вещь. Мексика — это страна, где люди до сих пор не боятся быть заметными», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша опровергла стереотип о том, что в Мексике страшно. По ее словам, люди прямо на улицах разговаривают, смеются, продают и покупают, едят и слушают музыку.