Россиян призвали успокоиться насчет нашествия комаров

Энтомолог Гниненко: Аномального нашествия комаров в России нет

В России не наблюдается аномального нашествия комаров, при этом их может быть несколько больше, чем обычно. Об этом «Подъему» сообщил заведующий лабораторией защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства, энтомолог Юрий Гниненко.

«Никакого аномального нашествия, вспышки размножения комаров нет. Но оно немножко раньше идет, потому что у нас в мае-апреле были теплые погодные условия. Они ускорили процесс, по моим наблюдениям, недели на две. Сейчас похолодание это все притормозило. Да, может быть, насекомых немного больше, чем в средние года, но это в пределах нормы», — заявил он.

Ученый добавил, что мошки, слепни и другие кровососы в этом году тоже проснутся раньше обычного, но опять же аномального нашествия не будет.

Россиян он призвал использовать средства индивидуальной защиты и чередовать антимоскитные спреи, так как насекомые могут привыкать к одному конкретному препарату.

Ранее на «комариный апокалипсис» пожаловались жители Алтайского края. Также сообщалось о нашествии насекомых в Новосибирской области и соседних регионах Сибири.