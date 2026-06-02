Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 2 июня 2026Экономика

Россиян призвали успокоиться насчет нашествия комаров

Энтомолог Гниненко: Аномального нашествия комаров в России нет
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: phol20 / Shutterstock / Fotodom

В России не наблюдается аномального нашествия комаров, при этом их может быть несколько больше, чем обычно. Об этом «Подъему» сообщил заведующий лабораторией защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства, энтомолог Юрий Гниненко.

«Никакого аномального нашествия, вспышки размножения комаров нет. Но оно немножко раньше идет, потому что у нас в мае-апреле были теплые погодные условия. Они ускорили процесс, по моим наблюдениям, недели на две. Сейчас похолодание это все притормозило. Да, может быть, насекомых немного больше, чем в средние года, но это в пределах нормы», — заявил он.

Ученый добавил, что мошки, слепни и другие кровососы в этом году тоже проснутся раньше обычного, но опять же аномального нашествия не будет.

Россиян он призвал использовать средства индивидуальной защиты и чередовать антимоскитные спреи, так как насекомые могут привыкать к одному конкретному препарату.

Ранее на «комариный апокалипсис» пожаловались жители Алтайского края. Также сообщалось о нашествии насекомых в Новосибирской области и соседних регионах Сибири.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

    Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok