15:57, 2 июня 2026

Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска-М1» Вооруженных сил России получил новую оптико-электронную станцию (ОЭС). На особенности усовершенствованной машины обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На крыше башни ЗРПК заметили новую ОЭС. Внешне изделие отличается от станции, которую устанавливали на «Тунгуски-М1» ранее. Обычно ОЭС оснащают дневными и ночными камерами, а также лазерными дальномерами. Такие «глаза» позволят «Тунгуске» более эффективно перехватывать беспилотники противника.

Изначально ЗРПК разработали для борьбы с ударными вертолетами и самолетами-штурмовиками противника. В ходе специальной военной операции «Тунгуски» применяют для перехвата дронов. В арсенал комплекса входят автоматические пушки калибра 30 миллиметров и ракеты.

Ранее в июне Минобороны России сообщило, что «Тунгуска-М1» зенитчиков группировки российских войск «Центр» поразила более 30 дронов противника в ходе боевого дежурства.

